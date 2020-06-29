Информация о закрытии Алматинской области на карантин оказалась фейком

В Алматинской области не будут устанавливать блокпосты.

Пользователи Whats App рассылают аудио, где мужчина утверждает, что Алматинскую область полностью закроют на карантин. В пресс-службе акимата региона сообщили, что это неправда, передает zakon.kz.

Завтра с 8 утра территория Алматинской области полностью закрывается на карантин. Готовится постановление, как только оно будет готово, всем раздадим. (...) Сейчас дали указание ГАИ, теперь легковые машины не могут свободно передвигаться. Патруль будет останавливать, оштрафует на 26 тысяч тенге. Передайте людям, - говорит человек.

По словам мужчины, в области установят блокпосты.

В акимате Алматинской области сообщили, что это фейковая информация.

11 июня в пресс-службе акимата уже опровергали такую информацию. Тогда в соцсетях и мессенджерах говорили, что якобы по периметру Алматинской области вновь выставляются блокпосты с военными.

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