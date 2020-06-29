Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Информация о закрытии Алматинской области на карантин оказалась фейком

В Алматинской области не будут устанавливать блокпосты.

Фото : МВД29 июня 2020, 13:36

Пользователи Whats App рассылают аудио, где мужчина утверждает, что Алматинскую область полностью закроют на карантин. В пресс-службе акимата региона сообщили, что это неправда, передает zakon.kz.

Завтра с 8 утра территория Алматинской области полностью закрывается на карантин. Готовится постановление, как только оно будет готово, всем раздадим. (...) Сейчас дали указание ГАИ, теперь легковые машины не могут свободно передвигаться. Патруль будет останавливать, оштрафует на 26 тысяч тенге. Передайте людям, - говорит человек.

По словам мужчины, в области установят блокпосты.

В акимате Алматинской области сообщили, что это фейковая информация.

11 июня в пресс-службе акимата уже опровергали такую информацию. Тогда в соцсетях и мессенджерах говорили, что якобы по периметру Алматинской области вновь выставляются блокпосты с военными.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты