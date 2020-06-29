Проект направлен на формирование новой культуры активного горного туризма.

Проект по развитию экотуризма в Иле-Алатау поддержал Общественный совет по развитию нацпарков, сообщает zakon.kz.

В состав Совета вошли общественные активисты, экологи, ученые. В том числе доктор географических наук Амангельды Скаков, директор ОЮЛ "Казахстанская туристская ассоциация" Рашида Шайкенова, председатель Федерации экотуризма РК Азамат Мусапиров, организатор экспедиций РОО "Qazaq Geography" Нуржан Алгашов и многие другие. Всего более 20-ти экспертов. Сегодня все они выслушали презентацию инвестора по развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном природном парке и высказали свою поддержку.

В начале заседания в офисе Иле-Алатауского нацпарка в Алматы, в котором часть участников была в онлайн-режиме, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев напомнил, что 25 июня 2020 г. прошло онлайн-обсуждение данного проекта с участием Общественного совета г. Алматы. В него входят известные и уважаемые профессиональные эксперты города. После презентации проекта инвестором Александром Гужавиным (компания "Turanga Group") он единогласно был поддержан, с учётом предложений и замечаний членов Совета. Также, по словам вице-министра, инвестор готов рассказать о проекте всем членам Общественного Совета по развитию экотуризма непосредственно с выездом в сам нацпарк, и показать, как строится визит-центр, дать осмотреть выданные в пользование участки и задать вопросы.

Стоит отметить, что проект направлен на формирование новой культуры активного горного туризма, современных подходов к формированию экологического мышления, тем более численность населения в Алматинской агломерации постоянно растет, и поэтому нагрузка на Иле-Алатауский нацпарк также повышается. Как отмечают эксперты и сам инвестор, недостаточно просто установить мусорные баки и туалеты, важно, прежде всего, приучить население не мусорить на природе, уважительно к ней относиться, пропагандировать активный пеший туризм. Вместе с тем, государственная политика также направлена на развитие внутреннего и въездного туризма.

Инвестор вновь акцентировал внимание всех присутствующих на том, что 34 земельных участка в рамках нацпарка передаются ему не в аренду, а в пользование, поэтому никаких правооустанавливающих документов передаваться ему не будет, с нацпарком лишь заключен договор о пользовании, что предусмотрено в законодательстве. В рамках проекта будут построены бесплатные туалеты, мойки, удобные для всех групп и возрастов тропы, возведут легко возводимые сборно-щитовые модули для ночевок туристов в горах, при этом любое капитальное строительство на выданных участках полностью исключается. Вход для всех останется бесплатным, никаких заборов возводиться не будет. Безоплатно будет предоставляться информация о парке и его туристских маршрутах, флоре и фауне в специальном визит-центре для туристов.

Этот проект даст возможность для всех нас заново открыть парк, сохранить природу, доступность, комфорт, вовлечение, радость, - отметил инвестор Александр Гужавин.

- Мне лично проект симпатичен. Это лучше, чем помойка и дикий туризм, - отметил после презентации член Общественного совета Герман Чащин, председатель фонда "Eco Fund Tabigat".

В проекте также предусмотрен научный подход, - отметил член Совета, доктор технических наук Едиль Казыханов. – В том числе сотрудничество с биологическим факультетом КазНУ им.аль-Фараби, с завкафедрой туризма факультета географии вуза, с директором Института зоологии МОН РК Романом Ященко, с Институтом географии Академии наук РК. Таким образом, мы обращаемся к квалифицированным специалистам, чтобы проекту была дана компетентная оценка.

При этом было отмечено, что методика расчета рекреационной нагрузки уже разработана и в данный момент находится на экологической экспертизе. Однако, четких единых норм по этому вопросу нет, у каждой страны свой опыт. Так, по данным, озвученным специалистами на конференции, прошедшей 4 года назад к 20-летию Иле-Алатауского нацпарка, в 80-е гг. количество посетителей парка достигало 1,5 млн чел. По словам автора проекта, посещаемость Шымбулака в прошлом году составила 650 тысяч человек, а вместе с Медео общее число посетителей в этом районе – около 2 млн человек.

Я не первый раз присутствую на презентациях Александра Гужавина, искала подвохи, но сейчас считаю, что это абсолютный правильный подход, - высказала свое мнение на заседании член Совета, директор ОЮЛ "Казахстанская туристская ассоциация" Рашида Шайкенова. - Этот проект может стать стратегией прорыва и развития, так необходимого. Все мы устали от того, что происходит в наших нацпарках. И ранее мы говорили, что турбизнес тоже хотел бы участвовать в данном проекте, чтобы выделять места туристского спроса. Заинтересованное отношение туристской отрасли может способствовать правильному направлению проекта.

- Я подтверждаю намерение сотрудничества с туристским сообществом, - отметил, в свою очередь, инвестор. - Мы должны идти нога в ногу со всем туристским сообществом, чтобы не допускать ошибок, оказывая посильную помощь нацпарку. Многое не хватает в экологической культуре населения. И если порознь будем пытаться что-то сделать, ничего не получим.

Мы также хотели бы принять участие в проекте, поддержать, помочь в экспертизе, - сказал член Совета, представитель РОО "Qazaq Geography" Нуржан Алгашов. - Приветствуем такие обсуждения. Наша организация также выступает против дикого туризма, когда жгут костры, мусорят и вырубают деревья. Мы также поддерживаем меры по обеспечению безопасности туристов в горах. В целом поддерживаем проект.

От лица молодежной группы на заседании выступила член Совета и эко-активист, активный горный турист Асель Исанова, которая не понаслышке знает о проблемах нацпарка, так как постоянно с группой молодых активистов посещает горные тропы и общается с инспекторами. Асель также высказала свою поддержку проекту и даже предложила неравнодушной молодежи выступить с открытым письмом в поддержку развития экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке. Также она рассказала об образовательных проектах, которые вместе с волонтерами собирается проводить для всех желающих в ущелье "Аюсай" нацпарка в рамках проекта, с привлечением самих инспекторов нацпарка и ученых-географов, биологов и зоологов для повышения уровня экологической культуры населения.

Если мы будем продолжать ругать нацпарк, то вообще ничего не получится, - отметил в заключение обсуждения по нацпарку Александр Гужавин. - Мы должны встать вместе, рядом с инспекторами парка, которые устали убирать за людьми мусор, это не их компетенция. Надо помогать им, уважать их труд. От критики в соцсетях ничего не изменится, нужно помогать делом и в целом перезагружать систему, менять экологическое мышление и культуру населения.

Свою поддержку проекту также выразили руководитель РНПИЦ "Казэкология" Амангельды Скаков, эко-активист и предприниматель Сергей Спицын и другие члены Совета.

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