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В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 85-90 %.

Фото : inform.kz29 июня 2020, 14:19

В Нур-Султане 30 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. в Нур-Султан: днем 30 июня ожидаются гроза, ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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