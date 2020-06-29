В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 85-90 %.
Фото : inform.kz29 июня 2020, 14:19
В Нур-Султане 30 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. в Нур-Султан: днем 30 июня ожидаются гроза, ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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