Более 2 тыс. болельщиков нелегально остались в России после ЧМ-2018

ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах.

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России иностранцы, желавшие посмотреть футбольные матчи, могли заезжать в страну по паспорту болельщика. Спустя 2 года выяснилось, что не все из них захотели вернуть домой, передает zakon.kz.

В интервью газете Коммерсантъ заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов сообщил, что некоторые иностранцы по-прежнему остаются на территории России после посещения чемпионата мира 2018 года.

Не исключаем, что в дальнейшем электронная виза действительно может стать и многократной. Но подобные решения должны приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности. В этой связи упомяну лишь, что, по данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами, - заявил Иванов.

Тем не менее, в планах российских властей - дать возможность гражданам 113 государств мира въезжать в страну без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт.

Напомним, что ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах. Золото выиграла Франция.

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