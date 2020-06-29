Новая тв-программа менее чем за сутки возглавила ТОП трендов YouTube

Программа стартовала на Первом канале Евразия, будет выходить по субботам в 18:15.

Новый юмористический проект Первого канала Евразия Қызық LIVE меньше чем за сутки после старта стал рекордсменом просмотров, оказавшись в топе трендов казахстанского сегмента YouTube, передает zakon.kz.

Ролик с фрагментом программы посмотрели уже более 700 тыс. раз. Ведущие телевизионного проекта - всем известные юмористы и КВН-щики Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек. Гостями выпуска стали отечественные актеры и юмористы Жахан Отаргалиев и Кайрат Адилгерей. В ходе эфира они рассказали, чем закончилось их противостояние за роль в новом фильме "Бизнес по-казахски в Турции".

Одну из главных ролей Коянбаев решил предложить своему коллеге Жахану Отаргалиеву. Актер с радостью согласился, но проговорился, что возьмет пару уроков турецкого языка для роли у Кайрата Адилгерея, потому что тот отлично владеет турецким, что он и продемонстрировал в ролике Қызық LIVE, кстати.

Чтобы никого не обижать, Коянбаев устроил народное голосование, об итогах которого и рассказали гости Жахан и Кайрат в эфире Қызық LIVE.

Добавим, что программа стартовала в эфире телеканала в минувшие выходные, будет выходить в эфир телеканала еженедельно по субботам в 18.35.

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