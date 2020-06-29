Стали известны подробности двух смертей от коронавируса в ВКО

На фоне крайне тяжелого состояния у них произошла остановка сердца, говорится в сообщении.

В Восточном Казахстане рассказали о двух летальных случаях от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациент 1963 года рождения поступил в инфекционное отделение районной больницы Урджарского района 6 июня в тяжелом состоянии.

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ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. Кроме того, диагностирована двусторонняя тотальная пневмония тяжелой степени. Осложнение: дыхательная недостаточность 3-й степени, синдром полиорганной недостаточности.

Второй умерший оказался жителем Семея 1958 года рождения. Он поступил в инфекционный стационар города 12 июня.

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Диагноз: коронавирусная инфекция COVID-19, двусторонняя субтотальная пневмония тяжелой степени. До госпитализации болел в течении недели, лечился самостоятельно амбулаторно в частной клинике. Осложнение: септический шок ДН 2-3 ст. ХСН – 3-й степени степени. Сопутствующий диагноз: артериальная гипертония 2-3 степени, риск 4.

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Пациентам проведено соответствующие лечение и диагностика. На фоне крайне тяжелого состояния, у них произошла остановка сердца. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия их жизни не удалось спасти, - говорится в сообщении.

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