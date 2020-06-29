Токаев объявил выговоры ряду чиновников

За упущения в работе.

Президент объявил выговоры ряду чиновников, передает zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности, - сообщил в facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

В связи с этим, за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ондасыну Оразалину и Абылкиру Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову.

Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.

Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах.

Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей.

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