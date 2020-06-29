Токаев: Распространяется негативная и ложная информация

На фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения.

На совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно менять информационную политику, передает zakon.kz.

Президент сообщил, что на фоне эпидемии поступает много жалоб со стороны населения.

На сайт coronavirus2020.kz поступило около сорока тысяч вопросов. На сегодняшний день только треть из них получили ответы. В результате распространяется негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще более сложной. Подход к информационной работе должен быть радикально изменен, - сказал Президент.

Он предложил организовывать ежедневные программы на телевидении, в которых в прямом эфире консультировали бы врачи и давали ответы на вопросы. Казахстанцев нужно информировать о протоколе и алгоритме лечения.

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