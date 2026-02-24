#Референдум-2026
Происшествия

Ложную информацию о нападении на школу распространял подросток в Петропавловске

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 19:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полицейские Петропавловска установили личность подростка, который распространял дезинформацию о готовящемся вооруженном нападении на одно из учебных заведений. О "предстоящей акции" тинейджер заявил в мессенджере, сообщает Zakon.kz.

Школьник создал Telegram-канал, где разместил сообщение о том, что якобы планируется нападение на областную специализированную школу-интернат. Вместе с тем предприимчивый юноша требовал перевести деньги для предотвращения угрозы. Действовал подросток инкогнито.

Позже он от своего имени разослал эту информацию через мессенджер знакомым – учащимся указанной школы. Полицейские оперативно вычислили шутника. Его родителей обяжут заплатить крупный штраф.

"Известно, что до 2024 года несовершеннолетний сам обучался в этом учебном заведении. Свои действия он объяснил желанием "пошутить". Личность автора установлена. В настоящее время проводится расследование", – рассказали в ДП Петропавловска 24 февраля 2026 года.

В МВД напоминают: за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Zakon.kz писал, почему подростки в Казахстане совершают преступления.

Денис Брагин
