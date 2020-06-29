Токаев поручил отказаться от всех ненужных трат
Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.
Фото : 24tv.ua29 июня 2020, 18:32
Касым-Жомарт токаев поручил акимам и министрам пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат, сообщает zakon.kz.
Как говорится в сообщении, опубликованном на Акорде, это касается конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг.
Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией. Кроме того, Глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий. Планомерно и полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима, - сказал Президент.
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