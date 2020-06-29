Рано или поздно все сооружения в пойме реки Улкен Алматы будут разрушены селями – ученый

Селехранилище "Аюсай" даст время отдыхающим только вскарабкаться на склон долины, но не все будут на это способны...

В конце прошлого года вышел совместный приказ четырех министров по обеспечению селе-, оползне- и лавиннобезопасности на 2020−2024 годы, которым в том числе поручено МВД и акимату Алматы начать в этом году строительство селезадерживающих плотин на реках Аюсай и Аксай. По мнению ученого, доктора географических наук Бориса Степанова, в целом за последние 40 лет такого внимания проблеме защиты от селей в Казахстане не уделялось. Другое дело, как выполняется приказ министров - об этом читайте в интервью профессора специально для zakon.kz.

- Борис Сергеевич, полгода назад вышел четырехсторонний приказ министров на предстоящие четыре года. Как идут дела, что уже сделано?

- Действительно, такой совместный приказ был, он назывался "Об утверждении Дорожной карты "Комплексный план по обеспечению селе-, оползне- и лавиннобезопасности на 2020−2024 годы" и его подписали министры образования и науки; внутренних дел; экологии, геологии и природных ресурсов; цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. В документе были определены мероприятия, форма завершения, ответственные исполнители и сроки их выполнения.

Как вы знаете, Дорожная карта была разработана по поручению руководителя Администрации Президента от 25 июля 2019 года. Государственным органам было поручено обеспечить предоставление в Министерство внутренних дел информации об исполнении мероприятий Дорожной карты один раз в год не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Поэтому о том, что сделано, узнаем позже.

- Что подразумевает совместный приказ министров?

- Данный приказ преследует ряд целей.

Первое. В 2020 году Казселезащите предложено провести организационно-штатные изменения в структуре аппарата.

Второе. Участники совместного приказа должны заключить меморандумы с казахстанскими и зарубежными научно-образовательными институтами, учреждениями по научному обеспечению деятельности по снижению риска от выбросов селевых потоков, сходов оползней, снежных лавин.

Третье. Организации министерств внутренних дел и образования и науки должны в 2020−2021 годах провести исследования завальных и моренных озер в Алматинской области по бассейнам рек хребтов Иле, Кунгей, Терскей и Жетысу Алатау, хребта Сарыжаз, определить параметры их прорывоопасности и выработать научно-технические обоснования мероприятий по снижению риска селей с созданием каталога.

Четвертое. В эти же годы трем министерствам (кроме цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности) предстоит с учетом международного опыта усовершенствовать и разработать методики прогнозирования селей гляциального и дождевого генезисов, снежных лавин и оползней, в том числе на основе результатов автоматизированного и космического мониторинга, работы беспилотных летательных аппаратов.

Пятое. МВД и акимату Алматы поручено в этом году начать строительство селезадерживающих плотин на реках Аюсай и Аксай и многое другое.

Это большая работа. За последние 40 с лишним лет такого внимания проблеме защиты от селей в Казахстане не уделялось.

- Все ли эти мероприятия необходимы и целесообразны?

– Они все нужны и своевременны, однако некоторые из них ранее не прошли практической проверки. Для более полного научного обоснования и минимизации затрат на их реализацию необходимо, по моему мнению, создать комиссию из наиболее квалифицированных научных работников и практиков для комплексной оценки мероприятий перед заявкой на их финансирование. В качестве примера может служить оценка целесообразности проекта селезадерживающей плотины на реке Улкен Алматы для задержания селей, формирующихся в бассейне реки Аюсай.

Цель сооружения плотины - инженерная защита селеопасной территории, которая является частью государственного национального природного парка, где в пойме реки Улкен Алматы функционируют зоны отдыха, кафе, рестораны и гостиницы. По данным проектировщиков плотины, в воскресные дни в этой зоне одновременно может находиться более пяти тысяч отдыхающих и обслуживающего персонала.

Расчетная емкость проектируемого селехранилища составит 2,3 млн м3, что в 5-6 раз меньше емкости селехранилища, расположенного в нескольких километрах ниже по течению реки Улкен Алматы. Поэтому селехранилище "Аюсай" будет заполняться грязекаменными селями, формирующимися гораздо чаще в бассейне реки Кумбель (приток реки Улкен Алматы), нежели селями реки Аюсай.

В проекте плотины не предусмотрены затворы и шандоры на водопропускных сооружениях, трасса автомобильной дороги проложена по дну селехранилища, не рассмотрены методы экскавации, транспортировки и складирования селевой массы в процессе расчистки селехранилища.

Рано или поздно все сооружения в пойме реки Улкен Алматы, что противоречит законодательству страны, будут разрушены селями. Селехранилище "Аюсай" даст время отдыхающим только вскарабкаться на склон долины, но не все посетители ресторанов будут на это способны...

Другим примером неразумной траты государственных средств, исчисляемых сотнями миллионов тенге, является "укрепление" берегов русел горных рек габионами. Даже незначительные сели их разрушат, а расход и объем селей увеличится.

- Вы сказали, что Дорожной картой предусматривается совершенствование методов прогноза лавин и селей. А в каком состоянии находится прогнозирование селей сейчас?

- Вот уже два года, как Казгидромет не прогнозирует сели, "подстраховываясь" штормовыми предупреждениями о возможности склонового стока.

Под склоновым стоком подразумевается стекание атмосферных осадков непосредственно по склонам долины в русло водотока.

Такой процесс имеет место при сверхинтенсивном выпадении осадков, когда осадки практически не перехватываются древесной, кустарниковой и травянистой растительностью, а интенсивность осадков во много раз превышает скорость их просачивания в почву. Просачивание резко уменьшается при разрушении структуры почвы.

- Такое на практике было?

- Конечно. Например, в результате "профилирования склонов" горнолыжной трассы Шымбулак в районе Талгарского перевала в 2013 году. Рядовые осадки привели к формированию селя там, где даже вода не текла по поверхности русла более 70 лет (место имело подрусловой сток). Ликвидация его последствий обошлась в сотни миллионов, а, может, и миллиарды тенге.

Нетрудно представить, с какими селями имели бы дело алматинцы, если бы реализовался проект Кок-Жайляу, в соответствии с которым "профилирование склонов" осуществилось на площадях в десятки раз больше, чем в районе Талгарского перевала.

- Неужели и после четырехстороннего совместного приказа, министерства, отвечающие за безопасность, так и не навели порядок с прогнозированием селей и штормовым предупреждением?

- Весьма вероятно, что последствием выхода совместного приказа четырех министров явился совместный приказ министра внутренних дел и министра экологии, геологии и природных ресурсов "По взаимному обмену информацией гидрометеорологического обеспечения" от 9 июня 2020 года. Цитирую: "В соответствии с Экологическим кодексом РК и законом РК "О гражданской защите" и в целях усиления межотраслевой и межведомственной координации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с гидрометеорологическими явлениями, защитой населения и хозяйственных объектов от снежных лавин и селей, приказываем: РГП "Казгидромет" обязан предоставлять подразделениям КЧС РК, в том числе ГУ "Казселезащита" "Штормовые предупреждения об угрозе возникновения стихийных гидрометеорологических явлений".

- Кому давались предупреждения об угрозе селей?

- Во-первых, штормовые предупреждения об угрозе стихийных гидометеорологических явлений выпускались на основе прогноза явлений, знания характера и степени влияния аномально высоких паводков, селей, лавин, пыльных бурь, сильного ветра, температуры воздуха, гроз и так далее на производственную деятельность обслуживаемых организаций, потребностей этих организаций в оперативном гидрометеорологическом обеспечении.

Во-вторых, они предоставлялись органам государственного управления, МВД (КЧС), Минобороны, КНБ РК, СМИ Казгидрометом на протяжении более 70 лет вплоть до 2018 года, когда его руководителем стал "успешный менеджер", не понимавший, что такое метеорологический и гидрологический мониторинги (в противном случае – преступник, игнорировший Экологический кодекс, оставлявший в заведомо опасном для жизни и здоровья положении пограничников, рейнджеров, горнолыжников, альпинистов и просто любителей гор).

– В Казгидромете сменилось руководство. Как вы думаете, сумеет ли новый гендиректор противостоять чиновникам, старающимся избавиться от ответственности за прогноз селей и лавин?

- Прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы сказать вот о чем.

Совместный приказ "По взаимному обмену информацией гидрометеорологического обеспечения" вступил в силу с 09.06.2020 года. Это означает, что с этой даты ответственность за составление прогнозов селей лежит на Казгидромете. Сверхкраткосрочный метод прогноза дождевых селей, разработанный здесь и успешно прошедший авторские испытания, уже пять лет ожидает проведения производственных испытаний.

В таком же состоянии находится и краткосрочный метод прогноза водоледяных селей.

Хочется верить, что новый генеральный директор Казгидромета сумеет противостоять чиновникам, старающимся избавиться от ответственности за прогноз селей и лавин. Кстати, впервые в Казгидромете руководитель - женщина, метеоролог и эколог по образованию.

Совместный приказ "Об утверждении Дорожной карты "Комплексный план по обеспечению селе-, оползне- и лавиннобезопасности на 2020−2024 годы" предоставляет прекрасную возможность расширить сеть наблюдений за выпадением снега в горных районах, увеличить зарплату работникам, осуществляющим наблюдения в сложных и опасных условиях высокогорья, реанимировать в Казгидромете научные исследования в области селеведения и лавиноведения.

Давно пора создать, точнее, восстановить научно-исследовательский гидрометеорологический институт в Казахстане. На территории России таких учереждений около двадцати.

- Но в Казгидромете же есть научно-исследовательский центр.

- Есть, но его возможности ограничены. Используемые методы прогноза различных гидрометеорологических явлений, учитывающие особенности физико-географических условий Казахстана, давно устарели.

Торгын Нурсеитова

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