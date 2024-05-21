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Где будут отдыхать казахстанские школьники на летних каникулах

Где будут отдыхать казахстанские школьники на летних каникулах , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:38 Фото: freepik
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 21 мая 2024 года рассказал, где будут отдыхать казахстанские школьники этим летом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, 2,9 млн детей проведут летние каникулы на 10 743 базах отдыха.

"Из них 10 тыс. детей – в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тыс. детей – в загородных, 2,6 млн детей – в пришкольных, 75 тыс. детей отдохнут в палаточных и юрточных лагерях", – сообщил Гани Бейсембаев.

Из 182 центров отдыха 150 запустят уже с 1 по 10 июня, остальные 32 начнут работать с 15 июня.

Ранее на заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал особые поручения министру просвещения Гани Бейсембаеву по организации летнего отдыха детей. Он поручил не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда детей размещали в лагерях-саунах и банях.

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В 2023 году в самый разгар летнего сезона в соцсетях появилась ужасающая информация об одном из детских лагерей под Алматы. Объектом возмущения родителей и всех казахстанцев стал детский лагерь "Арман дала". Туда детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам от государства, однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.

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