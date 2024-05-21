Где будут отдыхать казахстанские школьники на летних каникулах
По словам министра, 2,9 млн детей проведут летние каникулы на 10 743 базах отдыха.
"Из них 10 тыс. детей – в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тыс. детей – в загородных, 2,6 млн детей – в пришкольных, 75 тыс. детей отдохнут в палаточных и юрточных лагерях", – сообщил Гани Бейсембаев.
Из 182 центров отдыха 150 запустят уже с 1 по 10 июня, остальные 32 начнут работать с 15 июня.
Ранее на заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал особые поручения министру просвещения Гани Бейсембаеву по организации летнего отдыха детей. Он поручил не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда детей размещали в лагерях-саунах и банях.
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В 2023 году в самый разгар летнего сезона в соцсетях появилась ужасающая информация об одном из детских лагерей под Алматы. Объектом возмущения родителей и всех казахстанцев стал детский лагерь "Арман дала". Туда детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам от государства, однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны.