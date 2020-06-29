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Чемпиона мира по шахматам определят в 2021 году - титульный матч перенесен

Обсуждаются различные варианты - и весна, и осень, но объявят обо всем позднее.

Фото : Getty Images Sport29 июня 2020, 19:56

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил о том, что матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, причиной тому стала пандемия коронавируса.

Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время, — сказал Дворкович.

Он добавил, что обсуждаются различные варианты - и весна, и осень, но объявят обо всем позднее.

Стартовавший в марте в Екатеринбурге турнир претендентов был приостановлен после первого круга из-за пандемии коронавируса. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.


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