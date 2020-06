Нет богачам: Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon

Протестующие против расизма в США установили гильотину рядом с домом, где предположительно проживает глава Amazon Джефф Безос, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По словам протестующих, компания Amazon сотрудничает напрямую с полицией и разжигает расистские страхи во имя прибыли.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV