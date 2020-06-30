Нет богачам: Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon

По мнению протестующих, компания Amazon напрямую сотрудничает с полицией и разжигает расистские страхи во имя прибыли.

Протестующие против расизма в США установили гильотину рядом с домом, где предположительно проживает глава Amazon Джефф Безос, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Поддержите наши бедные общины. Нет богачам, — говорится в надписи, размещенной на гильотине.

По словам протестующих, компания Amazon сотрудничает напрямую с полицией и разжигает расистские страхи во имя прибыли.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV — Drew Hernandez (@livesmattershow) June 28, 2020

В частности, Amazon ставят в вину увольнении сотрудника Криса Смоллса. Он устроил забастовку на одном из складов компании в штате Нью-Йорк в знак протеста против отсутствия средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Безос занимает первое место среди богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 160 млрд долларов.

Массовые протесты начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании.

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