В Минздраве представили три прогноза по карантину в Казахстане

Алексей Цой назвал третий сценарий наиболее эффективным.

Новый министр здравоохранения Алексей Цой представил Президенту три прогноза по карантину. Он считает, что третий, наиболее жесткий карантин, будет эффективнее всего, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что накануне, 29 июня, на совещании в Акорде министр здравоохранения заявил о необходимости четырехнедельного карантина, чтобы справиться со вспышкой коронавируса.

С 10 июня в Казахстане наблюдается значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным ПЦР-тестом.

В последние дни регистрация дошла до 2 500 новых случаев таких пневмоний в день.

Эксперты Минздрава в области эпидемиологии составили прогнозы по количеству случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям.

Первый сценарий. Без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается в 300 тысяч.

Второй сценарий - двухнедельный жесткий карантин в масштабе всей республики, как это было весной. При этом сценарии будет регистрироваться до 7 000 пациентов в сутки, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 000.

Третий сценарий - четырехнедельный жесткий карантин. При нем к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2 500 человек в день, потребность в койках возрастет до 30 тысяч.

Алексей Цой назвал третий сценарий наиболее эффективным.

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