Объем теневой экономики в Казахстане снизился почти на четверть к ВВП

Задача по снижению уровня теневой экономики выполнена досрочно.

Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на заседании правительства рассказал о снижении уровня теневой экономики в Казахстане до 23,62% к ВВП прошлого года, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Шолпанкулова, в стратегическом плане развития Казахстана до 2025 год предусмотрен индикатор по снижению доли теневой экономики к ВВП к 2025 года до 20%.

Для достижения поставленных задач правительством реализуются План мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019 - 2021 годы, - уточнил он.

Как добавил представитель ведомства, основными направлениями Плана является: цифровизация налогового и таможенного администрирования; развитие безналичного расчета; противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; совершенствование законодательства.

В соответствии с принятыми мерами в рамках плана, удалось достигнуть снижения теневой экономики до 23,62% к ВВП прошлого года. Задача выполнена досрочно. Наибольшее снижение наблюдается в "Торговле", на 10,7%. В целом по отраслям ее уровень составил: "Транспорт и складирование" – 17%, "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 9,7%, "Строительство" – 8,3%, "Промышленность"- 6,5% от общей доли теневой экономики, - перечислил первый вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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