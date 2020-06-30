Еще порядка тысячи аппаратов ИВЛ закупит Казахстан

Министр здравоохранения Казахстана рассказал о ситуации с аппаратами ИВЛ и заполняемостью в больницах, передает корреспондент zakon.kz.

В 348 медорганизациях были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется дополнительно до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.