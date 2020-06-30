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Еще порядка тысячи аппаратов ИВЛ закупит Казахстан

Также планируется развернуть дополнительно 10 тысяч коек в действующих модернизациях.

Фото : Акорда30 июня 2020, 11:33

Министр здравоохранения Казахстана рассказал о ситуации с аппаратами ИВЛ и заполняемостью в больницах, передает корреспондент zakon.kz.

Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационаром лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет порядка 60%, в Нур-Султане и Алматы до 90%.

В 348 медорганизациях были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется дополнительно до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ в казахстанских больницах составляет 3 294 единицы. Дополнительно планируется закупить порядка 1 тысячи аппаратов ИВЛ.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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