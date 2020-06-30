Возвращение жесткого карантина станет вполне обоснованной мерой – эксперт

Жертвы собственной беззаботности страдают еще и от беззаботности других.

Станут ли вероятное новое ЧП или другие ограничительные меры выходом из этого круга, сказать трудно. Однако они могут стать хорошим уроком для многих, понадеявшихся на "авось пронесет" или "меня и моих близких коронавирус не касается". Особый спрос все же остается с государства и его органов. Поэтому озвученное главой государства должно дойти, прежде всего, до сознания каждого чиновника и стать нормой его поведения на ближайшую перспективу. Если получится резко снизить уровень беззаботности-безответственности среди них, то станет легче противодействовать этому негативному явлению среди остальной части населения, считает известный политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев, передает zakon.kz.

Факты - упрямая вещь. На 16 марта, когда в Казахстане было введено чрезвычайное положение с жестким карантином, наблюдалось всего лишь 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 10 мая количество заразившихся увеличилось до 5090 человек. При этом скончались 31 человек. Уже на следующий день, когда было отменено чрезвычайное положение, общее количество больных выросло до 5207, то есть на 117 человек. На 29 июня данные показатели увеличились до 21819 (на 16612) человек, а случаи летального исхода – до 188 (на 157).

Таким образом, в течение чуть менее двух месяцев действия ЧП избежать роста новых случаев заражения коронавирусом хотя и не удалось, но оно сильно сдерживало этот процесс. Тогда как с момента его отмены всего лишь за чуть более 1,5 месяцев количество больных и умерших резко возросло. Можно, конечно, не верить этим статданным. Однако, когда видишь зараженных инфекцией среди своих друзей и знакомых, то есть о чем задуматься.

В связи с этим возможное возвращение жесткого карантина, о чем вчера заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, станет вполне обоснованной мерой. Хотя в рамках разбора полетов на одной чаше весов с беззаботным поведением многих казахстанцев должно стоять безответственное поведение ряда государственных органов и их должностных лиц. В частности, акимам обеих столиц, где наблюдается наибольшее количество случаев заражения и летального исхода, следовало бы объявить выговор, а не замечание.

По большому счету, в данной ситуации "хороши" практически все. Так, беззаботные владельцы и администрации ряда баров, кофеен, кафешек и т.д. широко распахнули свои двери и открыли летние площадки для всех желающих без обеспечения какой-либо дистанции между посетителями. В этот момент с улиц городов куда-то подевались и без того беззаботные полицейские, а если и появлялись, то не спешили реагировать на подобные "тусовки". Беззаботные продавцы продуктовых магазинов в стремлении сбыть как можно больше товаров не сильно озадачены тем, когда к ним заходят покупатели без масок и перебирают руками без перчаток различные продукты, оставляя большинство из них на прилавках. На их совести также складирование хлеба и хлебопродуктов без каких-либо упаковок. А беззаботные контролирующие структуры словно не замечают всего этого. Хотя за счет штрафов во всех подобных случаях можно существенно пополнить бюджет страны и лишний раз помочь наиболее уязвимым гражданам.

Про беззаботность персонала медучреждений уже не сказал только ленивый. Достаточно отметить искусственное создание огромных очередей, стоя в которых многие здоровые люди пополняют армию больных. Аналогичная ситуация наблюдается и в крупных аптеках. Не знаю, как обстоит дело в ряде регионов, но в Алматы если ходить по городу и делать фотографии разных мест массового посещения, то за несколько дней можно составить целый альбом с демонстрацией различных нарушений. Хотя самое страшное, что почти никто никаких нарушений во всем этом не видит. Получается некий замкнутый круг, когда жертвы собственной беззаботности страдают еще и от беззаботности других.

Станут ли вероятное новое ЧП или другие ограничительные меры выходом из этого круга, сказать трудно. Однако они могут стать хорошим уроком для многих, понадеявшихся на "авось пронесет" или "меня и моих близких коронавирус не касается". Особый спрос все же остается с государства и его органов. Поэтому озвученное вчера главой государства должно дойти, прежде всего, до сознания каждого чиновника и стать нормой его поведения на ближайшую перспективу. Если получится резко снизить уровень беззаботности-безответственности среди них, то станет легче противодействовать этому негативному явлению среди остальной части населения.

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