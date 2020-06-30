В Казахстане изменили правила приема детей в школы

Приказ о зачислении в первый класс издается организацией образования не ранее 25 августа текущего года.

Министр образования и науки РК своим приказом от 24 июня 2020 года внес изменения и дополнения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, передает zakon.kz.



Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования разработаны в соответствии законами "Об образовании" и "О государственных услугах", которые определяют порядок приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности.

Также правила определяют порядок оказания государственных услуг "Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования" и "Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования".

Родители или иные законные представители ребенка или обучающегося выбирают организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка или обучающегося и в соответствии с условиями приема и могут подать документы онлайн.

Как отмечается, организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала "электронного правительства" и на бумажном носителе через организации начального, основного среднего, общего среднего образования.

Для получения этой услуги родители или законные представители ребенка предоставляют услугодателю перечень документов согласно в приложению 1 к Типовым правилам.

Прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года.

Родителям, обратившиеся посредством портала в "личный кабинет", направляется уведомление о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата госуслуги (прием документов либо мотивированный отказ).

При обращении через портал в "личный кабинет" услугополучателя в течение одного рабочего дня поступает уведомление о зачислении ребенка с 1 сентября текущего года в организацию образования, в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя либо мотивированный отказ.

Учреждения образования при зачислении направляют уведомление о зачислении с 1 сентября текущего года первым троим подавшим заявление услугополучателям с территории обслуживания организации образования, затем - о зачислении с 1 сентября текущего года 1 претенденту не из территории обслуживания организации образования, из числа тех, кто зарегистрировался первым.

При подаче заявки на бумажном носителе через учреждение образования работник школы регистрирует документы и в течение одного рабочего дня выдает расписку о том, что ребенок будет принят с 1 сентября текущего года или о мотивированном отказе.

В случае подачи заявки на бумажном носителе учреждение образования при зачислении ребенка направляет уведомление о зачислении с 1 сентября текущего года первым троим подавшим заявление родителям с территории обслуживания организации образования, затем - о зачислении с 1 сентября текущего года 1 претенденту не из территории обслуживания организации образования, из числа тех, кто зарегистрировался первым.

Приказ о зачислении в первый класс издается организацией образования не ранее 25 августа текущего года.

Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования осуществляется в соответствии с государственной услугой "Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования" также через портал или услугодателя на бумажном носителе.

Более подробно с правилами можно ознакомиться здесь.

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