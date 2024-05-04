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Законодательство РК

Правила приема в школу изменили в Казахстане

Правила приема в школу изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:00 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения приказом от 29 апреля 2024 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Исключено проведение экзаменов при приеме детей в первый класс гимназий и лицеев.

Расширен перечень социально уязвимых категорий населения, из числа которых отбирают 15% обучающихся от общего количества принимаемых на обучение в специализированные организации образования. Теперь в него входят:

  • дети из семей из сельской местности, получающих государственную адресную социальную помощь;
  • дети, где один из родителей имеет инвалидность первой группы;
  • семьям, имеющим или воспитывающим ребенка c инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;
  • дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
  • дети из многодетных семей, матери которых награждены подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • семьи, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство.

Основаниями для отказа в приеме документов являются подача заявления об участии в Конкурсе позже установленных сроков или неполный пакет документов.

Тестирование для поступающих:

  • в 5 класс включает 40 вопросов по предметам:
    • математика и логика - 30 вопросов;
    • грамотность чтения - 10 вопросов.
  • в 6 класс включает 60 вопросов по предметам:
    • математика и логика - 35 вопросов;
    • грамотность чтения - 15 вопросов;
    • история Казахстана - 10 вопросов.
  • в 7 класс включает 75 вопросов по предметам:
    • математика и логика - 55 вопросов;
    • грамотность чтения - 10 вопросов;
    • история Казахстана - 10 вопросов.
  • в 8 класс включает 85 вопросов по предметам (для школ с углубленным изучением казахского языка и литературы):
    • математика и логика - 30 вопросов;
    • грамотность чтения - 15 вопросов;
    • казахский язык и литература - 40 вопросов.
  • в 10 класс включает 95 вопросов по предметам:
    • математика и логика - 60 вопросов;
    • грамотность чтения - 10 вопросов;
    • история Казахстана - 25 вопросов.

Время, отведенное на тестирование, составляет в 5 классе 60 минут, в 6 классе – 90 минут, в 7 классе – 120 минут, в 8 классе – 150 минут, в 10 классе – 180 минут (в указанное время не входит время на раздачу тестовых материалов, заполнение секторов Листа ответов, а также время на разъяснительную работу).

При высвобождении мест в 8, 10 классах специализированная организация образования проводит конкурсный отбор самостоятельно, но не более утвержденного количества учащихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования, утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Специализированные организации образования, обеспечивающие образование, направленное на углубленное освоение одаренными детьми основ военного дела, спорта, искусства, языка и литературы, согласно Уставу школ проводят второй тур претендентов с учетом функциональных профессиональных, психологических, творческих и физиологических данных.

Приказ введен в действие c 29 апреля 2024 года.

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