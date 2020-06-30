Рейтинги АО "Банк Развития Казахстана" подтверждены на уровне "BB+/B"

Прогноз — Стабильный

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Банк Развития Казахстана" (далее — БРК) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B". Прогноз — "Стабильный", сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении, опубликованном на aqparat.info, в то же время мы подтвердили рейтинг БРК по национальной шкале на уровне "kzAA+" и рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций — на уровне "BB+".

Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о "практически безусловной" вероятности предоставления своевременной экстраординарной государственной поддержки БРК в стрессовой для него финансовой ситуации. БРК — крупнейшая организация в составе АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"" (группа "Байтерек"), и мы ожидаем, что она останется "ключевой" дочерней структурой с точки зрения реализации общей стратегии группы, направленной на поддержку роста и диверсификации экономики страны.

Мы ожидаем, что позитивное влияние на показатели БРК продолжит оказывать значительная поддержка со стороны государства. Наша оценка вероятности предоставления БРК экстраординарной государственной поддержки как "практически безусловной" основывается на следующих факторах:

— "неразрывные" связи банка с Правительством Республики Казахстан, поскольку он на 100% принадлежит государству и контролируется им через группу "Байтерек". БРК был образован в 2001 г. в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан и имеет особый статус национального института развития в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Банке Развития Казахстана". БРК не обязан иметь лицензию на банковскую деятельность и выполнять пруденциальные требования, установленные для коммерческих банков. Ранее правительство увеличивало капитал БРК через группу "Байтерек". Акционерный капитал банка неоднократно увеличивался в прошлом, в частности недавно, в мае 2020 г., банк получил 50 млрд тенге;

— "критически важная" роль банка как основного финансового инструмента правительства для выполнения программы развития инфраструктуры производственных и перерабатывающих отраслей экономики. БРК предоставляет крупномасштабные долгосрочные инвестиционные кредиты и лизинговое финансирование казахстанским промышленным компаниям. Так, по размеру своего портфеля БРК крупнее большинства казахстанских коммерческих банков.

Обычно БРК предоставляет долгосрочные кредиты для финансирования масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов, которые имеют стратегическую экономическую или социальную значимость для Правительства Республики Казахстан. Банк является ключевым финансовым институтом, обеспечивающим выполнение нескольких государственных программ, включая Государственную программу по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан и Государственную программу инфраструктурного развития "Нурлы Жол"; срок действия двух этих программ был продлен до 2025 г.

Стратегия развития БРК, объявленная в сентябре 2017 г., предусматривает увеличение доли негосударственного финансирования примерно с 59% в 2016 г. до не менее чем 80% объема привлечения к 2023 г., а также рост доли частных бизнес-проектов в кредитном портфеле банка с 57% в 2016 г. до не менее чем 70% к 2023 г. в соответствии с намерением Президента Республики Казахстан сократить государственное участие в экономике страны. На наш взгляд, это не свидетельствует о снижении вероятности предоставления БРК экстраординарной государственной поддержки.

Рейтинг БРК ("ВВ+") на одну ступень ниже суверенного рейтинга по обязательствам в национальной валюте ("ВВВ-") в связи с тем, что, по нашему мнению, готовность правительства оказывать поддержку ОСГ может снизиться. Наша точка зрения основана на относительно ограниченной вовлеченности правительства в обеспечение своевременных платежей по обязательствам железнодорожного оператора АО "НК Казахстан Темир Жолы" (КТЖ), который является "ключевой" дочерней компанией холдинга "Самрук-Казына". Для получения более подробной информации см. статью "Рейтинги АО "Банк Развития Казахстана" понижены до "ВВ+/В" в связи с негативной тенденцией в отношении государственной поддержки; прогноз — "Негативный"", опубликованную 30 июня 2017 г. в RatingsDirect.

Кроме того, мы оцениваем рейтинг БРК в соответствии с нашей методологией присвоения рейтингов группе организаций, поскольку БРК входит в группу "Байтерек". Кредитный профиль группы (group credit profile — GCP) "Байтерек" отражает кредитное качество консолидированных операций группы, принимая во внимание экстраординарную поддержку со стороны Правительства Казахстана. Наша оценка GCP ("bb+") также на одну ступень ниже суверенного рейтинга по обязательствам в национальной валюте ("ВВВ-"). Мы оцениваем собственные характеристики кредитоспособности группы "Байтерек" (без учета государственной поддержки) на уровне "b". Наша оценка отражает относительно высокие экономические и отраслевые риски, характерные для банковской системы Казахстана, значительные запасы капитала группы, что снижает риски, связанные с ролью группы как инструмента государственной политики, а также высокую зависимость группы от рыночного фондирования.

Мы считаем БРК "ключевой" структурой группы "Байтерек": по состоянию на конец 2019 г. на долю БРК приходилось около 50% консолидированных активов группы; БРК играет критически важную роль в экономике, финансируя крупные инвестиционные проекты в промышленности. Как следствие, мы приравниваем наш рейтинг БРК к оценке GCP группы "Байтерек". Основной задачей БРК является развитие приоритетных секторов экономики посредством инвестиций, что соответствует общей стратегии группы "Байтерек". Мы считаем приватизацию БРК крайне маловероятной.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам БРК отражает аналогичный прогноз по рейтингам Республики Казахстан. Любые рейтинговые действия в отношении суверенных рейтингов, вероятнее всего, приведут к аналогичным действиям в отношении рейтингов банка.

Мы можем понизить рейтинги БРК в том случае, если будем отмечать признаки ослабления государственной поддержки, предоставляемой группе "Байтерек" или — шире — другим ОСГ в ближайшие 12 месяцев.

Мы можем повысить рейтинги банка в случае улучшения системы мониторинга долга ОСГ и повышения эффективности механизмов предоставления экстраординарной поддержки ОСГ в Казахстане.

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