Пятый день ищут водителя иномарки, гнавшегося за полицейским автомобилем в Уральске

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что его личность до сих пор устанавливают.

Уже несколько дней полицейские не могут установить личность водителя Toyota, который устроил погоню полицейской машиной в Уральске. В подробностях этой истории пытался разобраться журналист портала "Мой ГОРОД", сообщает zakon.kz.

26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД.

В тот же день в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудник, который был за рулем автомобиля, будет наказан, его привлекут к административной ответственности за пересечение двойной сплошной, а вот личность водителя Toyota устанавливается.

Сегодня, 30 июня, в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что личность водителя иномарки до сих пор устанавливают.

Между тем в социальной сети Instagram под новостью о грубом нарушении ПДД сотрудником полиции, комментаторы предположили, что стражи порядка таким образом пытались скрыться от сотрудников антикоррупционной службы ЗКО после того, как получили взятку.

От антикорр убегали, дураку ясно же, они только их боятся, - пишет пользователь baktygalikhasanov.

Корреспондент "МГ" обратились за комментарием к заместителю руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулету Самету, который, впрочем, ответил, что не может ни подтвердить данный факт, ни опровергнуть.

Кроме того, редакция "МГ" пыталась связаться с главным офисом антикоррупционной службы в Нур-Султане по номерам, которые указаны на официальном сайте антикоррупционной службы РК, однако дозвониться не удалось.

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