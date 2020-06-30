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Предельные тарифы на электроэнергию изменили в РК с 1 июля

Тарифы утверждены на 5 лет вперед.

Фото : esalmaty.kz30 июня 2020, 14:46

Приказом министра энергетики РК от 29 июня 2020 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, передает zakon.kz.

Предельные тарифы на электрическую энергию утверждены в новой редакции:

Приказ вводится в действие с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.


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