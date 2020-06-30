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В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший

Это — младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Фото : Telegram-канал30 июня 2020, 15:24

В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, это — младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий.

Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.


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