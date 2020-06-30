В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший
Это — младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Фото : Telegram-канал30 июня 2020, 15:24
В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает zakon.kz.
По информации Telegram-канала Mash, это — младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий.
Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.
Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице.
Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.
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