Заразившаяся COVID бишкекчанка родила двойню и умерла

Два ПЦР-теста, сделанные до родов, показывали отрицательный результат. Наличие вируса подтвердилось лишь с третьего раза после родов.

В Бишкеке скончалась 27-летняя роженица, заразившаяся COVID-19, сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева, передает zakon.kz.

По ее словам, женщина родила двойню на 34-35-й неделе беременности (конец восьмого месяца). Ей сделали кесарево сечение. Поступила к медикам на 30-й неделе с гипертонией. Ранее дважды рожала — оба раза с помощью кесарева сечения, пишет sputnik.kg.

Изначально у нее были клинические проявления вирусной инфекция, была консультация с узкими специалистами. Два ПЦР-теста дали отрицательный результат, на рентгенограмме, сделанной перед операцией, симптоматика была нечеткая. Лишь третий ПЦР-тест, сделанный после родов, подтвердил наличие COVID-19. Результат стал известен за день до смерти, — рассказала Асылбашева.

Младенцы находятся в четвертом роддоме на втором этапе выхаживания. По словам гинеколога, состояние детей соответствует степени недоношенности.

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