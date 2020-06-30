В Актюбинской области возместят тариф на тепло

Будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019/20 года

Потребителям Актюбинской области возместят более 50 млн. тенге за тепло, передает zakon.kz.



В соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха по 11 субъектам естественной монополии, оказывающим услуги теплоснабжения бытовым потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии Актюбинской области.

В целях защиты прав потребителей, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области проводится работа по перерасчету бытовым потребителям стоимости тепловой энергии, исходя из фактической температуры наружного воздуха, в соответствии с требованиями вышеуказанных правил формирования тарифов.

По Актюбинской области за прошедший отопительный период в результате более высоких фактических температур наружного воздуха потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019/20 года на общую сумму 50 624 686 тенге (с НДС) по 11 субъектам, в том числе по базовому субъекту естественной монополии АО "Aqtobe su-energy group" – 40 369 868 тенге (с НДС).

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