Россия готова помочь Казахстану медикаментами и тест-системами

А также направить специалистов.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

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