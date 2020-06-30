Россия готова помочь Казахстану медикаментами и тест-системами
А также направить специалистов.
Фото : ПМ30 июня 2020, 16:19
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
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