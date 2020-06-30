Кто может въехать в Казахстан из России во время карантина

Все требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД РК.

В посольстве Казахстана в России напомнили, кто во время карантина кроме казахстанцев, может въезжать на территорию страны, передает zakon.kz.

В период карантина, который введен в Казахстане из-за угрозы распространения коронавируса, кроме граждан Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств, а именно:

– обладатели вида на жительство в Казахстане;

– лица, имеющие близких родственников – граждан Казахстана (супруг(а), родители, дети), при наличии подтверждающих документов;

– лица, следующие на похороны близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

– лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании и др;

– родители (опекуны или попечители), сопровождающие несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств;

– лица, следующие на лечение, при наличии подтверждающих документов казахстанских учреждений здравоохранения;

– лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну;

– лица, являющиеся гражданами тех стран, с которыми Казахстан возобновляет прямое воздушное сообщение (Турция, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Китай, Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия), основное условие – лицо должно следовать из данной страны прямым рейсом.

Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт.

Более подробная информация о правилах въезда находится вот здесь.

Согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, прилетающие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об отсутствии коронавируса методом ПЦР, выданную не ранее чем за 5 дней до прилета, освобождаются от обязательного карантина. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона), - говорится в сообщении посольства.

Людей, прилетевших без ПЦР-справки отправляют на двое суток в карантинный стационар для того, чтобы провести лабораторное обследование. После получения результатов граждан с положительным тестом переводят в инфекционный стационар, с отрицательным – разъясняют о возможных симптомах COVID-19 и берут соответствующую расписку.

Люди с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в стационарный карантин.

Отмечается, что прибывающие через ж/д, автопереходы и другими путями, кроме авиа, из ЕАЭС и Узбекистана пройдут анкетирование, также у них возьмут анализы для прохождения ПЦР. После чего они продолжат следование по своему маршруту.

В случае положительного теста на COVID-19 информация передается в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) и управление здравоохранения того региона, который указан в анкете прибывшего. После чего он подлежит медицинскому осмотру. При наличии признаков COVID-19 гражданин направляется на госпитализацию в инфекционный стационар. При их отсутствии ему разъясняется о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости обратиться за первичной медико-санитарной помощью, а также проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19, - говорится в сообщении.

Перечисленные требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД РК.

Прибывающие из-за рубежа сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

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