Специальная группа будет проверять аптеки на наличие лекарств в Алматы 

Аптеки должны до 17:00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы будет создана мониторинговая группа по обеспечению лекарственными средствами в Алматы, сообщает zakon.kz.

Мониторинговая группа будет ежедневно проводить мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках Алматы.

Мониторинг будет проводится в по 41 торговым наименованиям лекарственных средств, - говорится в постановлении.

Аптеки должны до 17:00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств.

Руководители аптек должны строго соблюдать предельные цены на лекарства.

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