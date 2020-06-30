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В Алматинской области горела Алтын Орда

Жертв нет, сообщили в ДЧС.

Фото : социальные сети30 июня 2020, 17:21

В Алматинской области горел рынок Алтын Орда. Пожар уже ликвидировали, передает zakon.kz.

О пожаре стало известно из социальных сетей.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что жертв нет.

30 июня в 16.23 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании столовой по адресу: Карасайский р-н, 15 км а/д Алматы-Ташкент рынок ТОО "Altyn Orda Qaz Trade Ltd". На месте работают силы и средства ДЧС Алматинской области и ДЧС города Алматы, 20 сотрудников и 4 единицы техники, - говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был локализован в 17.00 и ликвидирован в 17.33. Предварительная площадь огня - 240 кв.м. Это помещение столовой и торговых павильонов, выполненных из металлопластика.

Причина пожара устанавливается.

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Горит АлтынОрда ???????????? Надеюсь без жертв . Детали уточняются

Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz) 30 Июн 2020 в 3:41 PDT


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