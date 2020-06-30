Автора фейка о десятках умерших в туберкулезной больнице разыскивают в Актобе

Всего с начала года за распространение ложной информации к ответственности привлечены трое жителей города.

Полицейские актюбинской области в очередной раз напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков, и призвали граждан доверять только официальным источникам информации, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, в условиях распространения коронавируса в социальных сетях появилось много недостоверной, непроверенной и откровенно ложной информации об этом заболевании и ситуации вокруг него. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что в мессенджере WhatsApp распространяется информация о 50-60 трупах, которые ежедневно увозят с Туберкулезной больницы. Данная информация не соответствует действительности. Проводятся мероприятия по установлению автора поста, - сказал заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов.

Как отметил Канат Нурмагамбетов, за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Статья 274 Уголовного кодекса гласит: "Распространение ложной информации" — это распространение заведомо ложной информации, которая угрожает нарушить общественный порядок или нанести серьезный ущерб правам и законным интересам граждан или организаций, или охраняемым законом интересам общества или государства. Ответственность по настоящей статье несут авторы и распространители информации, распространенной в Интернет ресурсах и социальных сетях, не соответствующей действительности. С начала года за распространение ложной информации к ответственности привлечены трое жителей Актобе, – отметил Канат Нурмагамбетов.

В связи с этим, полицейский призывал граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности.

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