Фейк о тигре, разгуливающем по городу, напугал жителей Темиртау
Фото: pixabay
Женщина 20 ноября привлечена к административной ответственности за распространение ложной информации, которая вызвала панику среди жителей города Темиртау, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о видео, на котором якобы разгуливающий вдоль дороги тигр напугал местных жителей. Как установили сотрудники полиции, данное видео не соответствует действительности и является вымыслом.
За нарушение общественного порядка женщине назначен штраф в размере 73 840 тенге.
Полиция напомнила, что распространение ложной информации карается не только административными, но и в некоторых случаях уголовными мерами. Граждан призвали быть ответственными за свои публикации и проверять достоверность информации перед ее распространением.
Ранее сообщалось о другом инциденте. От имени акима Уральска в WhatsApp распространились фейковые поручения.
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