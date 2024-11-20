Фейк о тигре, разгуливающем по городу, напугал жителей Темиртау

Женщина 20 ноября привлечена к административной ответственности за распространение ложной информации, которая вызвала панику среди жителей города Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о видео, на котором якобы разгуливающий вдоль дороги тигр напугал местных жителей. Как установили сотрудники полиции, данное видео не соответствует действительности и является вымыслом.

За нарушение общественного порядка женщине назначен штраф в размере 73 840 тенге.

Полиция напомнила, что распространение ложной информации карается не только административными, но и в некоторых случаях уголовными мерами. Граждан призвали быть ответственными за свои публикации и проверять достоверность информации перед ее распространением.

Ранее сообщалось о другом инциденте. От имени акима Уральска в WhatsApp распространились фейковые поручения.