В Казахстане отменено курсирование трех пассажирских поездов

Пассажиры, купившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат железнодорожных билетов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о временной отмене курсирования следующих коммерческих пассажирских поездов, сформированных из вагонов Тальго, передает zakon.kz.

№ 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 1 июля 2020г., из Атырау со 2 июля 2020г.; № 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля 2020г., из Уральска с 3 июля 2020г.; № 701/702 "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол" отправлением из Алматы-2 с 1 июля 2020г., из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля 2020г., - сообщили в компании.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат железнодорожных билетов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда.

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