Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сирия получит $700 млн от США

Деньги будут выделены в рамках гуманитарной помощи.

Фото : picture-alliance/G.Chaim30 июня 2020, 19:20

Власти США выделят жителям Сирии около $700 млн в рамках программы гуманитарной помощи, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В ответ на продолжающийся кризис, спровоцированный режимом Асада, российскими и иранскими войсками, США объявляют о выделении $696 млн в рамках гуманитарной помощи сирийскому народу, - написал в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.

В распространенном ведомством заявлении уточняется, что средства пойдут в том числе на обеспечение сирийцев продовольствием, питьевой водой и медицинскими изделиями, реализацию образовательных программ, оказание психологической помощи.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что американские власти ассигновали на программы помощи Сирии к настоящему времени более $10,6 млрд, став "самым крупным" донором такого рода.

Выделение помощи произошло на фоне введения Вашингтоном новых санкций против Дамаска в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения Сирии. Санкции распространились на 39 лиц, включая Башара Асада и его супругу Асму, организаций и фондов. В то же время в Госдепартаменте указали, что новые рестрикции против Сирии не касаются оказания гуманитарной помощи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты