Вирусолог из Уханя предупредила о новых вспышках коронавирусов

Коронавирусы продолжают развиваться и вскоре начнут легче передаваться людям от летучих мышей.

Исследовательница из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружившая вирус SARS, предупредила о новых потенциальных вспышках коронавирусов, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

То, что обнаружили ученые на сегодняшний день - лишь верхушка айсберга, считает Чжэнли. В своей новой статье, еще не прошедшей рецензирование, сказано, что коронавирусы развиваются, и в последствии будут легче передаваться от летучих мышей к людям. Последняя вспышка коронавируса в Ухане - это тревожный сигнал для всего мира.

Люди все чаще вторгаются в мир природы, а в сочетании с перемещением диких животных создаются идеальные условия для распространения болезней, продолжила вирусолог. На данный момент летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавирусов, в том числе пандемии COVID-19.

Ученой удалось обнаружить около 1,5 тысяч различных видов коронавирусов в организмах летучих мышей. При анализе 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных в 10 процентах была найдена целая "вселенная коронавирусов", говорит Чжэнли. Впоследствии их заморозили для хранения в институте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!