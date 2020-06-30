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МВФ раздал кредитов на $50 млрд для борьбы с коронавирусом

Деньги были выданы Фондом в течение полутора месяцев.

Фото : aseanop.com30 июня 2020, 22:22

Различные страны получили 70 кредитов от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил порядка $50 млрд, сообщил заместитель директора МВФ Тао Чжан в ходе видеоконференции на форуме Astana Finance days 2020.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось под влиянием негативных последствий пандемии коронавируса.


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