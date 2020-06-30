МВФ раздал кредитов на $50 млрд для борьбы с коронавирусом
Деньги были выданы Фондом в течение полутора месяцев.
Фото : aseanop.com30 июня 2020, 22:22
Различные страны получили 70 кредитов от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии коронавируса, передает zakon.kz.
Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил порядка $50 млрд, сообщил заместитель директора МВФ Тао Чжан в ходе видеоконференции на форуме Astana Finance days 2020.
Согласно обновленному прогнозу МВФ, мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось под влиянием негативных последствий пандемии коронавируса.
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