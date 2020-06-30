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В Казахстане приостановили курсирование трех поездов

Пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат.

Фото : talgo.com30 июня 2020, 23:27

Три поезда перестанут отправляться в Казахстане с 1 июля, передает zakon.kz.

Приостановлено курсирование следующих маршрутов:

-№ 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау"

-№ 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск"

-№ 701/702 "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол".

Отмечается, что пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат или приобрести билеты на другие альтернативные поезда.


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