В Казахстане приостановили курсирование трех поездов

Пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат.

Три поезда перестанут отправляться в Казахстане с 1 июля, передает zakon.kz.

Приостановлено курсирование следующих маршрутов:

-№ 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау"

-№ 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск"

-№ 701/702 "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол".

Отмечается, что пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат или приобрести билеты на другие альтернативные поезда.

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