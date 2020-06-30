В Казахстане приостановили курсирование трех поездов
Пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат.
Фото : talgo.com30 июня 2020, 23:27
Три поезда перестанут отправляться в Казахстане с 1 июля, передает zakon.kz.
Приостановлено курсирование следующих маршрутов:
-№ 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау"
-№ 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол - Уральск"
-№ 701/702 "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы жол".
Отмечается, что пассажиры с билетами на указанные поезда могут оформить возврат или приобрести билеты на другие альтернативные поезда.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030025-e5fb224401870ed2465608938fbccf2f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...