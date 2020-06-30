Как проводить джаназу и поминальные обеды во время пандемии - ДУМК

Джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего.

Духовное управление мусульман Казахстана разработало порядок проведения джаназа намаза и поминальных обедов для священнослужителей во время распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Требования к проведению джаназа намаза и поминальных обедов:

1. Кратко объясните джамаату, пришедшему на похоронную молитву, требования карантина и потребуйте, чтобы они были выполнены;

2. Во время джаназа намаза священнослужитель должен читать проповедь не более 5 минут;

3. Джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего;

4. Призывать джамаат по возможности не участвовать в поминальном обеде после похорон или содействовать участию небольшого числа людей (только близких родственников);

5. Не пожимать руки присутствующим на джаназа намазе;

6. Выполнять требования постановления Главного санитарного врача Республики Казахстан 0537 ПГВр от 22.05.2020;

7. Пропаганда и обязательное обеспечение ношения масок и медицинских перчаток священнослужителями и джамаатом, участвующими в похоронных молитвах;

8. Пожилые люди, люди со слабым здоровьем (мужчины и женщины) и маленькие дети не должны посещать похоронные молитвы;

9. Поминальные обеды (три дня, семь дней, сорок дней, и т.д. ) рекомендуется проводить после стабилизации эпидемической ситуации в стране.

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