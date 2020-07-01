Иран призвал США к возмещению ущерба от выхода из СВПД

В начале мая глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействует для этого все дипломатические возможности.

США должны быть привлечены к ответственности международным сообществом и полностью компенсировать Ирану ущерб, принесенный выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, выступая по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По словам дипломата, Вашингтон наказывает другие государства за соблюдение положений, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН. С мая 2018 года Иран и другие страны наблюдали как США, выступавшие соавторами резолюции 2231 СБ ООН, постоянно ей пренебрегают, подчеркнул он.

Еще более опасным представляется то, что впервые в истории ООН постоянный член Совета Безопасности наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза, - заявил он.

В начале мая глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействует для этого все дипломатические возможности.

27 мая он заявил, что власти Соединенных Штатов выделяют два месяца Ирану на завершение проектов по ядерной программе, после истечения срока они попадут под санкции.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент Исламской республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

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