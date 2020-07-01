В Казахстане выросло число разводов

В прошлом году распалось шестьдесят тысяч семейных пар.

В Казахстане наблюдается рост количества разводов, передает zakon.kz.

По статистике, только в прошлом году распалось шестьдесят тысяч семейных пар. Для сравнения, двумя годами ранее было зафиксировано на пять тысяч разводов меньше. Большой проблемой для страны является увеличение количество разводов, цитирует Astana.tv министра информации общественного развития Аиду Балаеву.

Корреспондент отметила, что по мнению Балаевой, на статистику повлияло внедрение АСП. В погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы. По итогам этого года ситуация может ухудшиться. Поскольку число желающих развестись многократно возросло за время самоизоляции из-за карантина.

Именно самоизоляция привела к распаду многих пар, считают психологи. Супруги просто не выдерживают длительного общения друг с другом.

Участились такие случаи, когда люди обращаются, что они не понимают, что происходит в семье. Карантин подействовал на всех, просто потому, что человек свободолюбивое существо и любое его заточение имеет такой стресс-фактор психологический. И естественно, это повлияло очень сильно на конфликтность в семье. И те семьи, которые уже были предразводовые, которые не ладили и до карантина, они распадаются, - сказала психолог Лариса Павлова.

По мнению психолога, семейным парам нужно научиться разговаривать друг с другом, идти на уступки, а также проявлять терпение. Только так можно сохранить брак. Вопрос возросшего количество разводов решают и чиновники. Так, в этом году начата реализация второго этапа концепции семейной и гендерной политики. Она предусматривает меры, направленные на укрепление института семьи, репродуктивного здоровья и профилактику бытового насилия.

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