#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Общество

В Казахстане уменьшается число разводов, сообщила Аида Балаева

обручальные кольца, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 13:53 Фото: freepik
По данным министра культуры и информации, в Казахстане наблюдается тенденция к снижению числа разводов. За последние пять лет их количество уменьшилось почти на 16%, с 48,2 тысячи случаев в 2020 году до 40,5 тысячи в 2024-м, сообщает Zakon.kz.

Это свидетельствует о росте ответственности супругов и их стремлении сохранить семьи, написала министр, поздравляя казахстанцев с Днем семьи.

"Радует, что институт семьи в нашей стране продолжает укрепляться. Согласно социологическим данным, для большинства казахстанцев (85-89%) приоритетными остаются взаимная любовь, уважение и понимание в отношениях между супругами и детьми. Именно эти ценности лежат в основе крепкой и благополучной семьи". Аида Балаева

С 2019 года совместно с Верховным судом реализуется проект при судах по делам несовершеннолетних "Бақытты отбасы", направленный на разрешение конфликтов в бракоразводных процессах. В рамках проекта предоставляются консультации психологов, юристов, медиаторов и социальных работников.

В 2024 году 37,5% дел завершились примирением сторон (в 2023 году — 33,1%), это подтверждает эффективность проекта, считает Балаева.

Особое внимание уделяется обучающим программам для пар, вступающих в брак, направленным на гармонизацию отношений.

Важную роль играет также проект "Академия родителей", который направлен на повышение родительских компетенций и формирование ответственного отношения к воспитанию детей.

Значительный вклад в поддержку граждан вносят Центры поддержки семьи (ЦПС), куда за год обратились более 40 тысяч граждан.

"Было оказано свыше 15 тысяч консультаций по наиболее актуальным вопросам, еще около 4 тысяч человек находятся на комплексном сопровождении", — написала Балаева.

В конце министр пожелала казахстанским семьям благополучия, любви и согласия.

14 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
14 сентября в Казахстане празднуют День семьи
Общество
07:07, Сегодня
14 сентября в Казахстане празднуют День семьи
В Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан"
Общество
14:09, 13 сентября 2025
В Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан"
Сколько алматинцев призовут на срочную службу осенью
Общество
12:01, 13 сентября 2025
Сколько алматинцев призовут на срочную службу осенью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: