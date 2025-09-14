В Казахстане уменьшается число разводов, сообщила Аида Балаева

По данным министра культуры и информации, в Казахстане наблюдается тенденция к снижению числа разводов. За последние пять лет их количество уменьшилось почти на 16%, с 48,2 тысячи случаев в 2020 году до 40,5 тысячи в 2024-м, сообщает Zakon.kz.

Это свидетельствует о росте ответственности супругов и их стремлении сохранить семьи, написала министр, поздравляя казахстанцев с Днем семьи.

"Радует, что институт семьи в нашей стране продолжает укрепляться. Согласно социологическим данным, для большинства казахстанцев (85-89%) приоритетными остаются взаимная любовь, уважение и понимание в отношениях между супругами и детьми. Именно эти ценности лежат в основе крепкой и благополучной семьи". Аида Балаева

С 2019 года совместно с Верховным судом реализуется проект при судах по делам несовершеннолетних "Бақытты отбасы", направленный на разрешение конфликтов в бракоразводных процессах. В рамках проекта предоставляются консультации психологов, юристов, медиаторов и социальных работников.

В 2024 году 37,5% дел завершились примирением сторон (в 2023 году — 33,1%), это подтверждает эффективность проекта, считает Балаева.

Особое внимание уделяется обучающим программам для пар, вступающих в брак, направленным на гармонизацию отношений.

Важную роль играет также проект "Академия родителей", который направлен на повышение родительских компетенций и формирование ответственного отношения к воспитанию детей.

Значительный вклад в поддержку граждан вносят Центры поддержки семьи (ЦПС), куда за год обратились более 40 тысяч граждан.

"Было оказано свыше 15 тысяч консультаций по наиболее актуальным вопросам, еще около 4 тысяч человек находятся на комплексном сопровождении", — написала Балаева.

В конце министр пожелала казахстанским семьям благополучия, любви и согласия.

14 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи.

