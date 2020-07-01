В Алматы ДТП спровоцировало взрыв газа, погиб человек

Водитель погиб.

В Алматы автомобиль врезался в газовую магистраль, которая взорвалась, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Peugeot 301 двигался по улице Экспериментальная база в северном направлении. По неустановленной причине машина на полном ходу врезалась в опору трубы, повредив саму газовую магистраль.

После столкновения с опорой машина продолжила движение и разнесла бетонный забор.

Из-за утечки газа произошел взрыв. Авто загорелось.

Огонь удалось остановить только после отключения подачи газа.

В результате водитель Peugeot скончался на месте, его тело от сильного удара отбросило на пассажирское сидение.

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