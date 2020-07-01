В Алматы ДТП спровоцировало взрыв газа, погиб человек
Водитель погиб.
Фото : zakon.kz1 июля 2020, 01:32
В Алматы автомобиль врезался в газовую магистраль, которая взорвалась, передает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Peugeot 301 двигался по улице Экспериментальная база в северном направлении. По неустановленной причине машина на полном ходу врезалась в опору трубы, повредив саму газовую магистраль.
После столкновения с опорой машина продолжила движение и разнесла бетонный забор.
Из-за утечки газа произошел взрыв. Авто загорелось.
Огонь удалось остановить только после отключения подачи газа.
В результате водитель Peugeot скончался на месте, его тело от сильного удара отбросило на пассажирское сидение.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030032-0355bf5b1b57f221cbef6c229e25b6a1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...