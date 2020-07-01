В Алматы взорвалась газмагистраль после столкновения с авто

Водитель погиб.

В Алматы автомобиль на большой скорости врезался в газовую магистраль, после чего последовал взрыв - водитель погиб, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Peugout 406 двигался вниз по Ходжанова и на пересечении с улицей Экспериментальная база влетел на полном ходу в газовую магистраль.

Вначале он ударился об бордюр, подлетел и столкнулся с опорой газовой трубы, она также послужила трамплином, после чего разнес бетонный забор сплитерного блока, упал, и видимо, в этот момент произошел взрыв. Авто и все вокруг начало гореть. Corolla также пробила бетонную стену. В авто обнаружили обгоревший труп человека.

Пока была подача газа пожарные ничего не могли предпринять. Когда подача газа прекратилась - огонь сам стух.

Тело погибшего от мощного удара отбросило на пассажирское сидение. От столкновения бетонные блоки вылетели на несколько десятков метров вперед.

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