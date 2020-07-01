Древние племена горного Алтая жили и на территории Жетысу - археологи

Археологи отметили, что такого количества курганов нет даже на Берельском могильнике в Восточном Казахстане.

Сенсационное открытие сделали отечественные археологи во время раскопок курганов в Аксуском районе Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это оказались самые южные захоронения представителей пазырыкской культуры, что свидетельствует о том, что древние племена горного Алтая жили не только на смежных территориях современной России, Монголии и Восточного Казахстана, но и в Жетысу. А еще определен путь их миграции, по которому они кочевали на запад. По мнению археологов, этот путь в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения народов, а позже он превратился в ветку Великого Шелкового пути.

Первая находка археологов – захоронения мужчины и женщины. Помимо останков, найдены украшения и предметы быта. Здесь расположен не только самый южный могильник представителей пазырыкской культуры, но и самый крупный из найденных, говорят ученые. Такого количества курганов – их 85 – нет даже на Берельском могильнике в Восточном Казахстане.

Ни на одном из курганов следов разграбления обнаружено не было. По мнению археологов, тому, что захоронения хорошо сохранились, способствовала именно их неприметность. Издалека определить, что это курган, практически невозможно.

Могильное поле археологи нашли случайно – когда строители в ходе реконструкции трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск наткнулись на аварийный курган. Поначалу решили, что это единичный случай, но, обнаружив и другие курганы, пришли к выводу, что пазырцы здесь были не проездом, а именно жили. А затем мигрировали на запад.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!