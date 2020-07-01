В Казахстане перестали делить больных коронавирусом на симптомных и бессимптомых
Всего в стране выявлено 41 065 заболевших.
Минздрав РК выложил статистку по заболевшим коронавирусом за сутки, не разделив их на симптомных и бессимптомных, передает zakon.kz.
В итоге, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110
город Алматы - 113
город Шымкент - 69
Акмолинская область - 92
Актюбинская область - 37
Алматинская область - 98
Атырауская область - 229
Восточно-Казахстанская область - 98
Жамбылская область - 48
Западно-Казахстанская область - 149
Карагандинская область - 191
Костанайская область - 32
Кызылординская область - 45
Мангистауская область - 71
Павлодарская область - 89
Северо-Казахстанская область - 81
Туркестанская область - 52
Всего в стране выявлено 41065 заболевших.
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