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В Казахстане перестали делить больных коронавирусом на симптомных и бессимптомых

Всего в стране выявлено 41 065 заболевших.

Фото : Depositphotos1 июля 2020, 10:08

Минздрав РК выложил статистку по заболевшим коронавирусом за сутки, не разделив их на симптомных и бессимптомных, передает zakon.kz.

В итоге, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110
город Алматы - 113
город Шымкент - 69
Акмолинская область - 92
Актюбинская область - 37
Алматинская область - 98
Атырауская область - 229
Восточно-Казахстанская область - 98
Жамбылская область - 48
Западно-Казахстанская область - 149
Карагандинская область - 191
Костанайская область - 32
Кызылординская область - 45
Мангистауская область - 71
Павлодарская область - 89
Северо-Казахстанская область - 81
Туркестанская область - 52

Всего в стране выявлено 41065 заболевших.


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