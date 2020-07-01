В Казахстане перестали делить больных коронавирусом на симптомных и бессимптомых

Всего в стране выявлено 41 065 заболевших.

Минздрав РК выложил статистку по заболевшим коронавирусом за сутки, не разделив их на симптомных и бессимптомных, передает zakon.kz.

В итоге, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110

город Алматы - 113

город Шымкент - 69

Акмолинская область - 92

Актюбинская область - 37

Алматинская область - 98

Атырауская область - 229

Восточно-Казахстанская область - 98

Жамбылская область - 48

Западно-Казахстанская область - 149

Карагандинская область - 191

Костанайская область - 32

Кызылординская область - 45

Мангистауская область - 71

Павлодарская область - 89

Северо-Казахстанская область - 81

Туркестанская область - 52

Всего в стране выявлено 41065 заболевших.

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