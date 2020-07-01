Экс-главе финпола Алматы Аманбаеву, осужденному на 14 лет, сократили срок

Наказание снижено до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Бывшему главе финпола Алматы Амирхану Аманбаеву, которого осудили к 14 годам лишения свободы, сократили срок наказания до 5,5 лет, передает zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда вчера, 30 июня в кассационном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении Амирхана Аманбаева, который 22 февраля 2017 года был осужден к 14 годам лишения свободы.

Кассационная инстанция установила, что приговор в отношении Аманбаева в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности постановлен с явным обвинительным уклоном.

Обвинение Аманбаева в создании и руководстве организованной группой, участии в преступном сообществе, пособничестве в лжепредпринимательстве, получении взятки в особо крупном размере и легализации денег, основано лишь на показаниях другого осужденного, заинтересованного в исходе дела. Показания этого лица по делу какими-либо другими материалами: документами, вещественными доказательствами, результатами оперативно-розыскных мероприятий либо негласных следственных действий, не подтверждаются, - говорится в сообщении Верховного суда.

В итоге приговор в отношении Аманбаева в части его осуждения по указанным обвинениям коллегия отменила и дело в этой части прекратила за отсутствием состава преступления.

Решение коллегии согласуется с позицией Генеральной прокуратуры, представитель которой принял участие в кассационном рассмотрении дела.

Коллегией Верховного суда приговор в части признания Аманбаева виновным по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями признан правильным с назначением ему по ст.361 ч.4 п.3 УК (злоупотребление должностными полномочиями) наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 месяцев до 7 лет ограничения свободы либо лишение свободы на тот же срок, - отметили в Верховном суде.

Напомним, 2 марта 2015 года в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ был задержан генерал-майор Амирхан Аманбаев. 5 марта он был арестован на два месяца. Позже переведен под домашний арест.

Однако осенью того же года его поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия содержания. А именно, он по телефону информировал о ходе дела людей, которые не являются участниками уголовного процесса. С августа по ноябрь он совершил 20 телефонных звонков.

В разные годы Аманбаев работал прокурором Костанайской и Карагандинской областей, председателем комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, замминистра юстиции. С февраля 2012 года являлся начальником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы. Осенью 2014 года в связи с расформированием агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью перешел на работу в Генпрокуратуру.

Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали "черным генералом", организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.

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