Назначен аким Енбекшиказахского района Алматинской области

Им стал Куанышбек Кашкимбаев.

Назначен аким Енбекшиказахского района, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, распоряжением акима области, по согласованию с администрацией президента и районного маслихата назначен новый аким.

Им стал Куанышбек Кашкимбаев. Нового главу района депутатам районного маслихата представил исполняющий обязанности акима области Лазат Турлашов.

Енбекшиказахский район - самый крупный и густонаселенный регион нашей области. Аким Алматинской области Амандык Баталов поставил ряд задач перед новым руководством района. Необходимо взять на контроль реализацию программы ДКЗ, вопросы водоснабжение и ряда других вопросов, - отметил Турлашов.

Кашкимбаев Куанышбек Калиевич родился в 1962 году. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, Московский государственный социальный университет. По специальностям - горный инженер-электрик, юрист.

Трудовую деятельность начал рабочим кормоцеха Иссык-Кульского совхозтехникума Республики Кыргызстан.

В разные годы работал электромехаником 1 разряда, мастером участка Республиканского производственного треста "Казлифт", заместителем директора малого производственного предприятия "Электросеть", товароведом, руководителем группы коммерческой фирмы "Казжилкомонторг", главным специалистом АО "Шаруа", главным специалистом Алматинского городского комитета по земельным отношениям и землеустройству, главным специалистом Бостандыкского районного отдела ТОО "Алматыгеокад", начальником Ауэзовского районного отдела ТОО "Алматыгеокад", начальником Ауэзовского районного отдела КГП "Алматыжеркадастр", ведущим специалистом Алматинского городского комитета по управлению земельными ресурсами, начальником отдела землеустройства Алматинского городского территориального управления по управлению земельными ресурсами, главным инженером, заместителем, первым заместителем директора, директором ДГП "АлматыгорНПЦзем", начальником управления земельных отношений города Алматы, акимом Наурызбайского района г. Алматы, руководителем управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы. С августа 2018 года занимал должность руководителя управления земельных отношений Алматинской области.

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