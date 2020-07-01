Казахстанка возглавила хоккейный клуб в США

Наша соотечественница при этом остается действующей спортсменкой.

Казахстанская хоккеистка Булбул Картанбаева назначена на должность главного тренера хоккейного клуба "Princeton Tiger Lilies" штата Нью-Джерси в США. Об этом сообщили в Посольстве США в Казахстане, передает zakon.kz.

Добавим, что наша соотечественница при этом остается действующей спортсменкой - Булбул стала первой в истории представительницей Казахстана в женской лиге NWHL, подписав контракт с американским клубом "Метрополитен Риветерс" в прошлом году, выступает за национальную сборную Казахстана с 2011 года. Ранее она выступала на Родине за женский хоккейного клуба "Томирис", а также выступает за национальную сборную Казахстана с 2011 года.

За клуб, который возглавила Булбул, "Princeton Tiger Lilies team", играют девочки 13-14 лет, команда выступает в лиге MAWHA league. Назначение на должность главного тренера хоккейного клуба иностранного специалиста является редким событием.

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