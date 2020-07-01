Газовая отрасль получила кредит от ЕБРР

Привлекаемый кредит будет направлен на увеличение оборотного капитала и повышение ликвидности компании.

Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере 243 млн. евро Национальному газовому оператору АО "КазТрансГаз", сообщает zakon.kz.

Надо отметить, что ЕБРР на сегодняшний день инвестировал 8,63 млрд. евро в 273 казахстанских экономических проектов.

Как пояснили в АО "КазТрансГаз", привлекаемый кредит будет направлен на увеличение оборотного капитала и повышение ликвидности компании, а также позволит значительно улучшить кредитные условия и смягчить негативные процессы, вызванные воздействием экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса.

Кроме этого, финансирование ЕБРР позволит дочерним компаниям КазТрансГаза улучшить свое экологическое воздействие с помощью таких мер, как исключение неорганизованных выбросов метана, а также разработки и реализации программ по снижению интенсивности углерода в поддержку стратегии зеленой экономики Казахстана.

Надо отметить, что поддержка своих клиентов является частью реакции ЕБРР на пандемию коронавируса. Ожидается, что все инвестиции банка в размере 21 млрд. евро в 2020-21 годах будут направлены на ответные меры и восстановление после пандемии коронавируса.

Выделяемый ЕБРР кредитный пакет будет состоять из ссуды на оборотный капитал в размере 100 млн. евро (в национальной валюте или в долларах США) и кредита на реструктуризацию баланса в размере 53,7 млрд. тенге (115,3 млн. евро) дочерней компании "КазТрансГаз" - "Интергаз Центральная Азия", отвечающей за эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной сети в Казахстане.

До 12,9 млрд. тенге (27,6 млн евро) будет предоставлено для реструктуризации баланса в сфере поставок, распределения и эксплуатации природного газа в газифицированных регионах Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!