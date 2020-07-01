Крик астанчанки: Как похоронное бюро наживается на смерти больных в период пандемии

Вместо гроба был ужасного вида ящик, криво собранный, необработанный.

Жительница Нур-Султана, потерявшая отца, описала страшную историю прощания с папой, сообщает zakon.kz.

Женщина поделилась произошедшим на своей странице в Facebook.

Она отметила, что 24 июня в столице скончался ее отец.

Заболел примерно за 1,5 недели до этого, забрали в больницу, положительный тест на ковид. Болел тяжело, так как имелись хронические заболевания: сахарный диабет, гипертония, заболевания сердца, онкология, дыхательная недостаточность в период обострения аритмии. В итоге, не выдержало сердце, - написала она.

По ее словам, поиски ритуальных агентств затянулись из-за особых требований.

В итоге, ритуальная служба, находящаяся возле СЭС, по адресу: Желтоксан, 44 согласилась сделать все под ключ. Названия их мы не знаем, вывеска "бюро ритуальных услуг" прямо возле СЭС. Абсолютно не торгуясь с ними, выплатили им необходимую сумму - 378 тысяч тенге. Все цены очень завышены, особенно за такой гроб, но деваться нам было некуда, - уточнила женщина.

Как отмечает автор, в день похорон приехал таксист InDriver. Как оказалось, он был нанят через знакомого, ему пообещали 15000 тенге. Кроме того, он не знал, что должен везти гроб с умершим от короновируса. Поэтому и попросил дезинфекционный костюм.

Вместо гроба был ужасного вида ящик, криво собранный, необработанный, и кое где торчали гвозди острыми концами…Забрав тело из морга, мы отправились на новое кладбище, куда родственников пускали только в дезинфекционных костюмах, и чтоб пройти, пришлось покупать еще костюмы по 7000 тенге. Доехав до могилы, мы обнаружили, что нет копателей. Директор агенства заявил, что они на другом захоронении, - продолжает она.

Женщина уточнила, что в момент, когда доставали гроб из машины от ящика отвалилась деревяшка… В результате приехали 3 копателя, скорее всего, нанятые с базара, обычные работяги. Они даже не знали, как опускать гроб в могилу, хотели его просто кинуть!

В итоге нашим копателям помогли представители другого ритуального агентства, которые оказались в тот момент на соседнем захоронении. Они быстро и профессионально сделали все, как надо. Они сами увидели все это безобразие, и сами вызвались нам помочь! - продолжает рассказ женщина.

После похорон родственник выехали в ритуальное агентство с требованием вернуть деньги.

В ритуальном агентстве с нами разговаривали оскорбительно, отрицая даже, что у нас разваливался ящик, будто они были на месте. В итоге их директор позвонил нам, пообещал приехать и перевернуть нас вместе с гробом. То, что мы переживали там, на этом кладбище, никогда не забудется. Помимо того, что нас лишили возможности проводить родного человека в последний путь, как полагается, по всем канонам и правилам, мы были унижены и оскорблены в наших человеческих и даже религиозных чувствах. За наши же, далеко не маленькие деньги, - заявила она.

Женщина обратилась в акимат с просьбой разобраться, кто разрешил данному агентству проводить такие захоронения, и почему они так нагло и безответственно подходят к этому действию.

Я считаю, что при акимате должна быть создана служба по предоставлению услуг гражданам РК хотя бы в качестве грамотной и уважительной доставки умерших до кладбища, а также услуги копателей, - заключила автор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!